Vieme svoje pán Matovič.

Dnes som to dopozeral. Ničím ma neprekvapil. Čakal som kto to dnes schytá, Baťovci to vyhrali, prezidentka bola tretia, a Mikas získal aspoň zemiakovú medailu.

Stále rozmýšľam ako to pani Baťová dokázala, že presne 10 minút pred začatím rozhovorov s Kirilom uverejnila ten bakaný článok. Asi mala letový plán, ale aj tak to bol výkon takto sa trafiť.

Výsledkom bolo, že Kiril požiadal o odobrenie akoukoľvek certifikovanou liekovou agentúrou - a tak sa šlo do Pešti. Akurát, o ceste do Pešti sa hovorilo ešte predtým ako sme sa dozvedeli čo bude v Moskve... Hercule Poirot by v tom videl zjavný časový nesúlad...

Tak sme sa dozvedeli, že slová pani Baťovej otriasli celým svetom. A to je prosím iba riaditeľka ŠUKL. Rozmýšľam teda akú váhu vo svete by mohli mať slová vtedajšieho premiéra Slovenskej republiky, ktorý sa na adresu vakcíny Astra Zeneca - mimochodom typovo veľmi podobnej Sputniku V - po začatí očkovania učiteľov vo februári vyjadril :

"Vieme po očkovaní našich učiteľov o vakcíne od spoločnosti Astra Zeneca svoje,"

Hmmm... a po týchto slovách sa začali učitelia odhlasovať z očkovania.

Takže - pán bývalý premiér - vieme svoje.