Tak sme sa dnes dozvedeli druhú verziu atomovky - teda vlastne screening. A opäť so sľubmi, že ak budeme poslušní - bude s medom.

Na jeseň minulého roku - deň pred začatím celoplošného testovania - sa nám z obrazoviek prihovoril pán premiér, aby nám oznámil svoju víziu. Poďme sa otestovať. Dobrovoľne - nasilu. Odmenou bude zvoľnenie opatrení, stretávanie sa s priateľmi, kolegami z práce, rodinou. A demonštratívne si dal rúško dole, aby sme to zobrali vážne.

Tak sme sa postavili do radu - poslušne sa otestovali - zdravotníci a samosprávy si makli - a dali sme to. A čakali sme čo bude. Hmmmm - no akosi nič. Bolo nám vysvetlené, že teda pokus sa vydaril, ale o nejakom rozvoľňovaní nemôže byť ani reči - maximálne tak máme nárok na ďalšie testovanie. Nuž, ale veď sme poslúchli...

Blížili sa Vianoce. Vraj - pritvrďme - 2-3x sa vyšpárajme, a Vianoce budú tip-top. Našťastie to už nevyšlo, lebo Írsko je zdarným príkladom, ako by to dopadlo.

Toľko história - poďme k dnešku. Tlačovka - novembrové deja vu. Vytrime sa - deti pôjdu skôr do škôl, prevádzky sa otvoria, znížime to. Ale už teraz vieme, že polovica okresov bude na tom zle. Hmmmmm...

A teraz sa vrátim k nadpisu. Mnoho ľudí na Slovensku nepotrebuje, aby im niekto diktoval ako majú žiť. Riadia sa zdravým životným štýlom, športujú, zdravo sa stravujú, otužujú - nepoznajú lekárov. Aj v dnešný krásny deň boli na bežkách, skialpoch, behali, prechádzali sa. A zrazu bum - rana medzi rohy. Od 27. januára už iba s testom. Aj keď sú trebárs na home office, a do práce nechodia. Čiže okrem základných nákupov nič neriešia. A takých musíme potrestať - tyčinky na nich.

Poprosím o zverejnenie mien odborníkov, ktorí sa pod týmto podpísali. Lebo toto je zverstvo. Toto nemá nič spoločné so zdravým rozumom. Toto je iba páka na presadenie ega. Toto je taká blbosť, že jej ani nadpis neviem vymyslieť.