Veľmi chýbate Andrej.

Pán prezident Andrej Kiska zvládol dva významné boje v živote našej spoločnosti. Vyhral prezidentské voľby a jasne ukázal Róbertovi Ficovi kde je jeho miesto. Nebol by to ale život keby sa všetko podarilo.

Róbert Fico voľby 2020 síce nevyhral - ale ani neprehral. Vedel, že tlačovkový Igor Matovič nie je pre neho súper, a že Richard Sulík nemá výtlak na víťazstvo. Vedel ale veľmi dobre, že Andrej Kiska by pri výhre vtedajšej opozície vedel udržať nové koaličné strany pokope, obrusoval by hrany a štvorročný mandát by bol naplnený. A bola tu aj túžba po pomste za prehraté súboje.

Preto vsadil všetko na jednu kartu - a bol to práve bývalý prezident, ktorý bol terčom nevyberavej štvavej kampane. A je ním doteraz ...

Igor Matovič pred voľbami finišoval skvelo. Skvelo populisticky. Letáčiky na Počiatkovej vile, zapálené sviečky, ... A ľudia túžiaci po zmene to zobrali - mandát bol veľký. Strana Za ľudí s Andrejom Kiskom pôsobila v predvolebných diskusiách jasne, pokojne, konzistentne - ale to na voliča nezaberá. Možno keby si cvrkli z balkóna alebo vyrazili s tankom na Súmračnú mali by viac percent. A pretrváva to dodnes. Najväčším nedostatkom Veroniky Remišovej je totiž, že je taká nemastná-neslaná, nevie zaujať, správa sa slušne, dokonca som si dnes prečítal príspevok - že sa zle oblieka ... Fakt objektívne hodnotenie politika.

Už pred voľbami som tvrdil, že úlohou opozície je:

- kritika zlého stavu spoločnosti

- a po úspešných voľbách prevzatie zodpovednosti.

A vždy som písal, že Igor Matovič je dobrý v tom prvom, ale nie v tom druhom. A potvrdzuje sa to. Vyjadrenia o tom, že ho to nebaví, že sa teší keď to skončí sú toho dôkazom. Nehľadiac na to, že kandidátka Oľano je mnou nepochopiteľná zmes náhodne vybratých ľudí...

Som rád, že má polícia, vyšetrovatelia, prokuratúra a súdy voľné ruky. Ale - pán premiér - nepokazte nám to. Predčasné voľby by znamenali - nie návrat o rok späť - ale 20 ďalších rokov temnoty...

Ale aby som sa vrátil k podstate príspevku. Pán prezident sa už asi do politiky nevráti - ale vy ktorí ste vo vedení spoločnosti teraz - skúste vziať rozum do hrsti, odložiť osobné ambície, pomstychtivosť, závisť - skúste zabojovať o to, že si ten život v našej krajine spravíme lepším. Presne tak akoby to chcel náš prezident - Andrej Kiska.