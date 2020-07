O poučení sa.

Dnes som si prečítal posolstvo Igora Matoviča o tom, že dúfa, že sa SaS a Za ľudí poučili. Reč je samozrejme o práci Borisa Kollára, a jeho zotrvaní na poste. Hmmm, tak skúsim zauvažovať.

Voľby 2020 rozdali karty. Zdrvujúcim finišom ich vyhral Igor Matovič. Schválne nepíšem Oľano, pretože Oľano je Igor Matovič. Žiadna strana, regionálne štruktúry, nejaké názory zdola, ... . SaS a Za ľudí s odretými ušami, PS a KDH vôbec.

Koalícia vznikla logicky a aj SaS aj Za ľudí v nej získali miesta, na ktorých budú schopní dokázať čo vedia. A už to aj dokazujú. Sme rodina si hneď na začiatku vydobila niečo, čo v koalícií nebýva zvykom – na pozíciach ich ministerstiev nebude krížová kontrola (nomináciou štátnych tajomníkov z inej strany). Prvý zdvihnutý prst. Ale kupodivu – je to práve strana Sme rodina, ktorá je od volieb hýčkaná, zatiaľ čo SaS stále iba sťažuje premiérovi život, a Za ľudí vyjadrením k odstúpeniu Kollára dostala už asi tiež žltú kartu.

Názory na to ako sa mali tieto dve strany zachovať sa rôznia. Podľa mňa jediným správnym riešením bolo poukázať na Kollár prešľap - s dovetkom, že táto vec nie je argumentom na odchod z vlády. A tak aj tieto dve strany urobili. Človek by čakal, že podobne sa vyjadrí aj premiér. Tu nastalo tvrdé rozčarovanie – pán Matovič opäť jasne deklaroval, kto mu je bližší. A SaS a Za ľuďom opäť ostal iba výsmech z jeho strany – vraj „však skrotnú ...“ . Druhý zdvihnutý prst.

Takže otázka – v čom, že sa to mali poučiť? Že sú 5 a 6 kolo u vozu? Že neposlúchať sa neoplatí? Že ak by nie Kollára potom stačí kúpiť troch poslancov? Nebojíme sa náhodou aby neboli z najväčšieho košiara?

Prajem SaSke a Za ľuďom pevné nervy, vytrvanie v poctivej a priamočiarej práci. Tak ako doteraz. Je čas plniť predvolebné sľuby – ak niekto vstúpil do koalície so zištnými úmyslami – za chvíľku sa aj tak demaskuje. Ale to už pôjde do tuhého.