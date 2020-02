Radi zabúdame. Každý príbeh potrebujeme za týždeň nahradiť nejakým novým. Ale skúsme sa vrátiť o trošku naspäť.

Bol to Andrej Kiska, ktorý sa postavil proti Ficovi v prezidentských voľbách - a porazil ho. Bol to Andrej Kiska, ktorý správne pomenoval charakter nášho štátu pod vedením Róberta Fica. Bol to práve on, ktorý schytal odporný úškľabok pri výmene figuriek po vražde. Bol to on, ktorý nepristúpil na špinavú dohodu ohľadne menovania Fica na Ústavný súd.

Boli aj chyby - za mňa zrušenie posledného protestu... Budiž.

Je Ficov najväčší rival. Neexistuje väčší. Ficová logika velí - Truban a Hlina sú nič, Sulík a Matovič to povalia sami, ale Kiska - s tým bude problém. Dokáže spájať, obrusovať hrany a vie, že najväčšia výzva je obnova štátu na systémových základoch. Žiadne unáhlene rozhodnutia, proste postupná mravenčia práca.

Opozičné média ho tiež nemusia, do televízie radšej pozvú Chmelára... Nesedí moc ani jedným, ani druhým. Prečo asi?

Igor Matovič si pozíciu lídra opozície odmakal sám. Patrí mu to. Vedel osloviť. V porovnaní s ním sa kampaň strany Za ľudí javíla ako fádna. K tomu tie amatérske videá...

V sobotu ideme na to. A nezabúdajme...

Nič nie je ideálne - ani opozícia. Ale verme, že Za ľudí + SaS + Oľano + PS/SPOLU + KDH nás povedú k lepšiemu.

Zvyšok sa demaskoval, niektorí dnes, iní už predtým.